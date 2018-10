Cisal: rilanciare il Formez

“Registriamo con piacere le dichiarazioni del ministro Giulia Bongiorno sul rilancio del Formez, che segnano un’inversione di tendenza rispetto alle minacce di soppressione, prima, e all’immobilismo, poi, riservati a questa eccellenza dagli ultimi governi”.

È quanto afferma Giuseppe Marro, segretario nazionale Fialp Cisal, in merito alle parole spese nei giorni scorsi dal ministro Bongiorno sull’opportunità di valorizzare l’Ente.

“La Cisal – continua Marro – è pronta a mettere a disposizione del governo un proprio progetto innovativo di rilancio del Formez. L’Istituto ha competenze specifiche e personale altamente qualificato per affiancare regioni e comuni affinché i fondi conferiti annualmente dall’Unione europea non siano sprecati o inutilizzati e diventino invece occasione di sviluppo per i territori svantaggiati. In relazione al potenziamento dei centri per l’impiego, cui è subordinato il successo del reddito di cittadinanza quale strumento di inserimento al lavoro – conclude il segretario nazionale Fialp Cisal – segnaliamo al vice premier e ministro del lavoro Luigi di Maio che il Formez, struttura vocata alla formazione e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, potrebbe rivelarsi essenziale ai fini della modernizzazione dei servizi e della selezione e formazione degli addetti degli stessi centri per l’impiego”.