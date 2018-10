Rai, ecco le nomine dei telegiornali

Le nomine Rai sono state fatte. Dopo il lungo braccio di ferro sul nome del presidente Marcello Foa, il cerchio si è chiuso. Giuseppe Carboni è stato nominato direttore del Tg1, Gennaro Sangiuliano guiderà il Tg2 e Giuseppina Paterniti il Tg3. Luca Mazzà sarà a capo alla Radio e Alessandro Casarin della TgR. Sono queste, secondo quanto si apprende, le proposte di nomina sono state fatte dall’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e inviate ai consiglieri in vista del Consiglio d’amministrazione fissato domani alle 10.30. Le nomine dei direttori di rete sono invece slittate. L’oggetto del contendere riguarda Casimiro Lieto, autore de “La Prova del cuoco”, programma ora condotto da Elisa Isoardi, la compagna di Matteo Salvini. Il leader leghista vorrebbe promuovere Lieto alla direzione di Rai2. Sono da definire anche le direzioni di RaiSport, Rainews e di Rai Parlamento.

Per il senatore di Forza Italia Francesco Giro la nomina di “Giuseppe Carboni al Tg1 è una notizia bellissima”. Carboni è di nomina pentastellata, Sangiuliano è in quota leghista, Mazzà, prima nominato dal Pd, ora passa dal Tg3 alle direzioni dei Gr. Il 57enne romano Giuseppe Carboni è caporedattore alla redazione interni del Tg2. Il 56enne napoletano Sangiuliano è vicedirettore del Tg1 dal 2009. Ha diretto il quotidiano partenopeo “Roma”, dal 1996 al 2001. È stato anche vicedirettore di “Libero”. La 62enne siciliana Giuseppina Paterniti, originaria di Capo d’Orlando, ha retto da tre anni la vicedirezione del TgR. Per sette anni è stata corrispondente da Bruxelles per la Rai.