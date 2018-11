M5S e il caso delle dichiarazioni (false) di Dijsselbloem

Per gli euroscettici, pochi bersagli sono facili come l’ex presidente dell’Eurogruppo, l’olandese Jeroen Dijsselbloem, che un anno fa accusò gli Stati del meridione di dilapidare in “donne e alcol” i risparmi delle operose formiche mitteleuropee. Non volle nemmeno scusarsi per quell’uscita infelice, che gli costò una dura reprimenda da parte del presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani. Personaggio poco diplomatico, spesso criticato per la sua difesa a oltranza dell’austerità (che un top manager di una grande banca europea definì “ideologica”), Dijsselbloem era insomma il soggetto perfetto per un’operazione di distorsione della realtà come quella operata da Pandora Tv, uno dei tanti canali in bilico tra controinformazione e pure e semplici balle, che ha riproposto una sua intervista alla Cnbc nel quale l’ex ministro delle Finanze olandese commenta la recente legge di bilancio italiana. Una voce fuori campo, ne riassume il contenuto. O meglio, come ha rivelato Il Post, gli mette in bocca qualcosa che non ha mai detto: un invito ai mercati ad attaccare l’Italia per riportarla nei ranghi.

A far esplodere il caso è stata la pagina del Movimento Cinque Stelle Europa, che aveva condiviso il video lo scorso 30 ottobre, con il titolo “Golpe finanziario contro l’italia”. Nel testo che in origine accompagnava il filmato, ricostruisce Sky, si spiegava così la vicenda: “Jeroen Dijsselbloem è un politico olandese alleato del Pd in Europa. Le sue ultime dichiarazioni fanno rabbrividire. In una intervista alla Cnbc invita apertamente i mercati a punire l’Italia facendo salire gli interessi sul debito. Questa è l’ennesima conferma che l’establishment finanziario è contro il popolo. Ci fanno la guerra perché abbiamo chiuso il rubinetto a banche e lobby! La notizia è stata ripresa da Zerohedge, nessun telegiornale italiano invece riportato le sue dichiarazioni”.

Secondo il video di Pandora Tv, Dijsselbloem avrebbe affermato che, per fermare Roma, occorrerebbe, “dare ordine a Draghi e alla Bce di far salire lo spread, per portare al fallimento le banche italiane, già riempite di titoli di stato”. Il politico olandese, prosegue la voce fuori campi, “invita apertamente i mercati a lanciare un attacco alle finanze italiane, spiegando loro anche come devono fare, e cioè orchestrando un danno ai titoli italiani, facendo così salire gli interessi sul debito all’Italia”. Se si guarda l’intervista integrale, si scopre però che Dijsselbloem non ha mai detto niente del genere. E, qualunque cosa si pensi di Zerohedge (il M5s lo definisce “una prestigiosa rivista online americana”, il Post un “blog molto poco rispettato dagli analisti, associato alla destra radicale e complottista”), il relativo articolo non fa alcuna menzione delle frasi che il video attribuisce a Dijsselbloem.