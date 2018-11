P.A., Cisal: più risorse per i prossimi contratti

Si è svolto ieri a Roma, a Palazzo Vidoni, l’incontro delle Confederazioni con il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, relativo alla Legge di Stabilità.

La delegazione Cisal, guidata dal segretario confederale Marcello Pacifico e dai segretari di federazione Francesco Garofalo e Fulvio Ferrazzano, ha dato atto al ministro dell’impegno profuso per gli stanziamenti previsti per il prossimo triennio contrattuale, ma ha sottolineato la necessità di ulteriori interventi, in quanto le disponibilità non consentono un adeguato recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni dei dipendenti pubblici che scontano il gap dei lunghi anni di blocco contrattuale. Gap che il contratto vigente non ha sanato né dal punto di vista economico, né come danno sugli aspetti previdenziali. Altro elemento sul quale la delegazione Cisal ha richiesto un intervento è la stabilizzazione del personale precario con 36 mesi di servizio, che continua ad essere contrattualizzato a tempo determinato.