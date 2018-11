Piazzata mediatica

Piove, maledetti media! Se tutto va male, allora la colpa è degli scriba. Quelli, per intenderci, che fanno giornalismo asservito, partigiano e puttanesco (nel senso dei pennivendoli) contro chi vorrebbe cambiare l’Italia salvandola dai suoi mali atavici. Eppure, i conti non tornano. A uno sterminato lumpenproletariat di pubblicisti male in arnese, che si fanno una guerra spietata tra di loro per pochi euro a pezzo, si contrappone un ristrettissimo Gotha di professionisti che pubblica sulle prime pagine dei grandi quotidiani e che, quindi, svolge effettivamente funzioni di opinion-maker per la (fin troppo) ristretta cerchia dei lettori di giornali. La gran parte dell’informazione di regime però si fa in discutibili talk-show televisivi, controbilanciata da una sterminata produzione artigianale priva di contraddittorio che passa attraverso la Rete, con decine di milioni di opinionisti fai-da-te che frequentano a tempo pieno i social network. Lì, al di fuori di ogni controllo (tranne, forse, che per arginare gli odiatori seriali di professione e una ristrettissima tipologia di fake-news), si produce tutta la pseudo informazione faziosa che condiziona di fatto l’opinione pubblica del Paese.

Internet è il luogo privilegiato in cui si svolge l’immenso lavorio degli opinionisti da caffè del bar dello sport, che si riconoscono in non poca parte nel Movimento di Grillo e Casaleggio. E non andate lì nelle loro tane mediatiche a cercare un sano confronto. Per esempio, se leggete quello che scrivono sui social gli amministratori locali di Roma in merito a strisce blu a pagamento anche per i residenti e le strategie stellate per la mobilità, troverete il tutto sideralmente distante dall’esperienza quotidiana dei cittadini romani. Da chi si muove esclusivamente con i mezzi pubblici (e parliamo di qualche milione di persone ogni giorno!) proviene un immane grido di dolore in qualità di cittadini-utenti resi martiri ordinari a causa di una città che esplode per il cronico, disastroso disservizio dei servizi pubblici essenziali di Roma capitale acefala. Va a finire che, per contrappeso, si andranno a creare altrettante Piazzale Loreto mediatiche di ex tifosi dell’attuale amministrazione capitolina tali da costringere alla resa i loro terrorizzati portavoce, consiglieri comunali e assessori. Sul piano più generale, fatti e numeri hanno la testa dura. Anzi, durissima. E se la Famiglia Italia ha il salvadanaio vuoto e i cassetti pieni di cambiali da pagare in tempi brevi ai creditori internazionali, allora non servirà a nulla questa ricerca frenetica degli untori mediatici.

Parliamoci chiaro: a parte il contagio della peste dell’indebitamento allegro, ma se voi foste nei panni dei cittadini Ue dell’Europa del Nord, del Gruppo Visegrád e di quello germanico vi fareste carico di sostenere finanziariamente un Paese che disinveste sulla crescita e opta per l’assistenzialismo di massa, anziché defiscalizzare il lavoro e l’investimento delle imprese in modo da produrre più occupazione vera e ridurre l’indebitamento pubblico? Cioè: gettereste i vostri soldi nella fornace Italia? No che non lo fareste. L’ideologia popolar sovranista è certo una bellissima cosa, ma i soldi lo sono molto di più. Se la crescita dello spread e il livello di disinvestimento internazionale nei titoli del nostro debito pubblico dovessero creare una crisi di sistema nel credito interno italiano, mettendo in ginocchio cittadini e imprese, credete davvero che ci salveranno i fondi di solidarietà europei che, per loro statuto, esigerebbero da noi lacrime e sangue e forti riduzioni nella spesa pubblica per poter essere concessi? Ci salverà Matteo Salvini? No, direi che ci salveremo da soli, dato che le elezioni anticipate sono dietro l’angolo.