Di Maio: “Le Poste stamperanno le tessere reddito”

Luigi Di Maio sostiene “che le Poste italiane stamperanno le tessere del reddito di cittadinanza”. Lo ha chiarito il ministro dello Sviluppo Economico, dopo le polemiche degli ultimi giorni. “Non c’è nessun giallo – ha detto il leader pentastellato – sul reddito di cittadinanza. Da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con le Poste per tutto, inclusa la stampa delle tessere”. Di Maio è intervenuto dopo la risposta sibillina che ha fornito ieri, nel corso di “Otto e mezzo” su La7, la grillina Laura Castelli. La viceministra non ha chiarito quale soggetto fosse stato scelto per la stampa della tessere: “Quando verrà pubblicato il progetto completo – ha dichiarato il leader pentastellato – si vedrà chi stampa e tutti i dettagli. Ve lo diremo presto”.

Alcune ore prima Tito Boeri si era detto estraneo alla questione. “Noi – ha detto il presidente dell’Inps – non siamo minimamente coinvolti. Non ho nessuna notizia a riguardo e non abbiamo nessuna comunicazione su questo. Non spetta a noi peraltro. Mi meraviglierei se chiedessero a noi di farle”. Il caso tessere era scoppiato giovedì scorso, quando Di Maio ospite di “Piazzapulita” su La7 aveva annunciato: “Ho già dato mandato di stampare le prime cinque o sei milioni di tessere elettroniche. Avrete tutti i parametri a breve”.