Manovra, trattativa per il 2 per cento

Sulla modifica della manovra si tratta all’interno del governo. L’obiettivo è siglare un’intesa solida con l’Ue per scongiurare una procedura d’infrazione. Ma sono i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che dovranno dare il via libera su “quota 100” e reddito di cittadinanza che consenta di abbassare il deficit fino al 2 per cento. Giuseppe Conte deve riuscire a trattare con Pierre Moscovici e Jean-Claude Juncker. Il leader leghista e quello pentastellato hanno firmato una nota congiunta di fiducia alla trattativa del premier. Pare ci sia il disco verde a tagliare lo 0,2 per cento ma non lo 0,4 per cento. Dopo una lunga nottata di trattative, alla Camera viene consegnato un pacchetto di 54 nuovi emendamenti. Su pressione della Lega viene inserito il raddoppio dal 20 per cento al 40 per cento delle detrazioni Imu sui capannoni, misura che occupa ben 290 milioni dei 430 del fondo per l’attuazione del programma, comporta una tagliola del resto. Slittano misure come quelle per la famiglia o il taglio delle pensioni d’oro caro al M5s: da Chigi assicurano che “ci sarà” ma i leghisti vorrebbero inserirlo al Senato con “quota 100”, lasciando a un decreto successivo il reddito di cittadinanza.

Salvini continua a sostenere di volere “smontare la Fornero pezzo per pezzo”. Ma fare partire quota 100 e reddito di cittadinanza ad aprile, come desiderano Salvini e Di Maio, è troppo costoso. Giovanni Tria affronterà l’Eurogruppo, per illustrare il piano che ha elaborato per cambiare la manovra convincendo l’Ue. Frattanto, c’è apprensione sulle accise sulla benzina. “L’emendamento del Governo alla Legge di Stabilità relativo alle accise non comporterà alcun aumento delle tasse in Liguria, ma semplicemente si rinnoveranno accise in vigore da anni e utilizzate a sostegno dei territori colpiti da emergenze di Protezione Civile”. Così la Regione Liguria stamani in una nota smentisce un aumento della pressione fiscale di competenza regionale sulla benzina. “Non ci sarà un centesimo in più di accise, ma solo euro destinati alla lotta al dissesto idrogeologico nella nostra Regione”, ribadisce l’ente.