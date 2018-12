Via il Qatar dall’Italia, domani manifestazione a Roma di fronte all’ambasciata

“Le relazioni dell’Italia con il Qatar sono sempre più pericolose. Gli emiri del terrore e delle violazioni dei diritti umani meritano sanzioni e isolamento, non tappeti rossi e ricevimenti al Quirinale. Per questo manifesteremo domani di fronte all’Ambasciata del Qatar a Roma (via Antonio Bosio, 14). Chiederemo ufficialmente all’ambasciatore del regime di Doha di chiudere la sede diplomatica e lasciare l’Italia. Via il Qatar dall’Italia. Il Movimento Anti-Qatar sta crescendo e annovera già migliaia di persone in tutto il Paese. E saremo sempre di più, un esercito d’italiani che non intende sottomettersi alla colonizzazione da parte del Qatar e che si opporrà fino alla fine all’agenda estremista dei Fratelli Musulmani. Se i governanti aprono le porte agli emiri del terrore è delle violazioni dei diritti umani, ci saremo noi a chiuderle. L’appuntamento è domani di fronte all’ambasciata del regime di Doha per gridare: via il Qatar dall’Italia. Saranno presenti anche alcuni movimenti per i diritti umani”.

Ad affermarlo in una nota è la giornalista e scrittrice, Souad Sbai, presidente del Centro Studi “Averroè”.