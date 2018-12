Sondaggi: Lega stabile, grillini in calo

La Lega è stabile, i pentastellati calano ancora. È questo il trend degli ultimi sondaggi. Secondo Swg per La7, il M5s perde ancora l’1,1 per cento. Ora viene stimato intorno al 26,2 per cento. Ma la differenza con gli alleati di governo è di ben sei punti. Infatti, il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 32 per cento. Il segnale che dovrebbe preoccupare il governo riguarda la sfiducia nei confronti della manovra. I giudizi negativi viaggiano a quota 53 per cento, mai così alti negli ultimi due mesi rispetto al 48 per cento dell’ultima rilevazione, a metà novembre. Vuol dire che gli italiani sono fortemente preoccupati dai due provvedimenti chiave: il reddito di cittadinanza e quota cento.

Per gli altri partiti è notte fonda. Il Pd, in fase congressuale, accusa un calo leggero: meno 0,1 per cento, a quota 17,5 per cento. Forza Italia prende mezzo punto, e sale all’8,7 per cento. Cresce anche Fratelli d’Italia. Dello 0,4 per cento. E si attesta al 3,7 per cento. +Europa di Emma Bonino è accreditata del 3 per cento, a +0,2. Stabili Potere al popolo al 2,4 e Liberi e uguali al 2,3 per cento.

Secondo Tecné per “Quarta Repubblica”, in onda su Rete Quattro, vede differenze non sostanziali. La Lega viene accreditata di un consenso più ampio, al 33,2 per cento contro il 25,5 per cento dei grillini. Il Pd sarebbe al 17 per cento, mentre Forza Italia viaggerebbe sul 10,9 per cento.