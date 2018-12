Di Maio teme i sondaggi: “Salvini con Fi si suicida”

Luigi Di Maio inizia a preoccuparsi di un possibile governo Lega-Forza Italia. I sondaggi vedono un Carroccio in crescita costante. E i pentastellati arrancano. Il sorpasso dei leghisti è avvenuto da tempo. Per queste ragioni, il vicepremier grillino passa all’attacco mediatico. Davanti alle telecamere di “Mattino 5”, sulla rete ammiraglia di Mediaset, sostiene che un matrimonio politico tra Berlusconi e Salvini sia un suicidio per il leader leghista. “Berlusconi – sostiene Di Maio – se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi politicamente, accetterà. Ma non penso proprio. Berlusconi fa tutto questo per placare i suoi, che vogliono passare in massa alla Lega”.

Di Maio dice la sua anche sugli obiettivi del governo gialloverde. “Le pensioni minime saranno alzate – sottolinea – quota 100 resta e il reddito di cittadinanza si farà”. Quanto al difficile confronto con l’Europa, il ministro del Lavoro è convinto che “siamo pronti ormai anche per fare il decreto sull’aumento delle minime, su quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Lo dico a nonni, figli e nipoti che ci seguono: la promessa la manteniamo. Quota 100 resta come l’avevamo prevista, il reddito di cittadinanza si farà per trovare lavoro a giovani e meno giovani”.

Su un aspetto Di Maio appare deciso. “Noi – incalza – non abbiamo mai chiesto o cercato lo scontro con l’Europa. Se queste cose si possono portare a casa senza andare in procedura di infrazione ancor meglio. L’importante è che non cambiano i destinatari di queste misure. È un’Europa che guarda ai Paesi in modo diverso. Ma il nostro obiettivo è portare a casa le riforme ed evitare la procedure di infrazione. Gli italiani non ci chiedono di andare allo scontro con l’Europa ma di mantenere le promesse”.