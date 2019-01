Pro-vax, patto Grillo-Renzi scatena la rabbia social

Un patto trasversale per la difesa della scienza dalle divulgazioni di ciarlatani e sedicenti scienziati. Lo ha firmato la “strana coppia” formata da Beppe Grillo e Matteo Renzi. Lo ha promosso Roberto Burioni. Il celebre virologo sul suo sito ha scritto: “Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di questa base. Perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani”. La presa di posizione del comico scatena la rabbia dei no-vax del Movimento 5 stelle. Piovono insulti sul fondatore, accusato di “tradimento”.

Il testo dell’appello promosso da Burioni impegna i partiti su cinque punti.