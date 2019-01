Battisti, ora basta con i trionfalismi

C’è qualcosa di “calcistico”, nell’unanime esultare di maggioranza e opposizione per la agognata cattura in Bolivia di questo terrorista e assassino di nome Cesare Battisti. Come se tutti i problemi fossero spazzati via da un urlo che assomiglia a quello degli stadi: “goooolll”. Sì l’abbiamo preso. “La pacchia è finita”. “Adesso abbiamo giustizia”. “Dovrà finire tutti i giorni della sua vita in galera”. E quindi esultiamo per la vendetta tribale. Lo stato e la società si vendicano del terrorismo di sinistra. Per ora. Di quello di destra già hanno ampiamente dato, abusando dello stato di diritto se non addirittura stuprandolo.

Ma questo trionfalismo per una rivalsa fuori tempo massimo che catalizza in unico uomo nero, anzi “rosso”, politicizzatosi in carcere coi Nap, di estrazione “rapinatore comune”, la funzione di capro espiatorio è veramente una nota stonata. A dirla cinicamente di Cesare Battisti si può dire che ha calcolato male, nel lungo anzi lunghissimo periodo (quello entro il quale teoricamente dovremmo essere tutti morti, almeno nelle analisi socio-economiche), le conseguenze processuali della propria scelta di fuga e latitanza.

Se si fosse costituito come i tanti rifugiati in Francia all’ombra della dottrina Mitterrand oggi sarebbe un uomo libero. O anche se fosse stato semplicemente buono senza evadere quando si trova dentro in Italia. Come Curcio, Moretti, Savasta e Gallinari e tanti altri usufruito dell’oblio generale. O della legge sui pentiti, o di quella sulla dissociazione fatta ad hoc dai democristiani e dai comunisti per chiudere senza incidenti la fase di una generazione entrata nella lotta armata. O avrebbe usufruito della retorica perdonista degli anni ’80. E tanti saluti a “soreta”. Come si direbbe dalle parti del collegio elettorale di Di Maio. Invece è fuggito, ha cercato l’appoggio della gauche caviar e dei premi Nobel che firmarono per lui in nome del fatto che aveva cambiato vita e frequentava i salotti intellettuali. Non ha funzionato. Anzi, gli ha attratto meritate antipatie.

Però, per cortesia basta con questi trionfalismi. Cesare Battisti era quello che era, migliaia di terroristi assassini come lui girano oggi liberi per l’Italia dopo avere scontato pene ridicole, alcuni non più di dieci anni prima di vari permessi premio e semilibertà. Molti li abbiamo visti nel ruolo di cattivi maestri anche nelle università e non sarà questa vendetta focalizzata su un uomo solo e sfigato a cancellare l’enorme ferita di quel periodo di violenza e omicidi politici che per le vittime e i relativi familiari superstiti non avrà mai un vero e accettabile perché. È stata una guerra che non sapevano di stare combattendo, quando qualcuno li ha assassinati alle spalle.