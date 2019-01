Malumori in Forza Italia

Mi ha deluso un modo di fare politica basato solo sull’apparire e non sulle proposte concrete, mi ha deluso un modo di fare politica nel quale è più importante un selfie su Facebook in cui si reclamizza una riunione con dieci figuranti, solo per il narcisismo di farsi vedere. Mi ha deluso l’uso dei nominati e calati dall’alto. Oramai nella nostra zona la gente ne ha le scatole piene delle promesse non mantenute e delle scelte fatte nelle segrete stanze senza condivisione. La gente è delusa e viene meno l’entusiasmo.

Riconosco a Silvio Berlusconi ogni merito. Non credo possa essere messa in dubbio la mia fedeltà al “Capo” in 25 anni nel partito. Che dire di quelli che in momenti di difficoltà hanno lasciato Forza Italia, o per quelli che tornano solo a seggio garantito, o a quelli ex Ncd che erano contro Berlusconi ed ora rientrano con titoli e onori, falsi ed ipocriti.

Come da gattopardiana memoria, “tutto cambia perché nulla cambi”. Ossia: se tutto cambia esteriormente, tutto rimane com’è. Dopo quanto accaduto negli ultimi 2 anni, nominati illegittimi che hanno affondato Forza Italia in Provincia di Padova e in altre zone, portandola all’estinzione politica, e sono ancora lì senza vergogna. Pertanto ad oggi non si hanno riferimenti politici locali a cui far riferimento.

Forza Italia è nata per dare sogni, speranze e certezze ad un popolo complicato ma meraviglioso. Forza Italia “ERA” di tutti quelli che hanno militato, votato, fatto votare con passione, amore e abnegazione questo partito…