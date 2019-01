Anche Salvini attacca la Francia: “Sottrae ricchezza all’Africa”

Matteo Salvini interviene sulla polemica antifrancese inaugurata da Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno e vicepremier leghista parla a “Mattino 5”, sulla rete ammiraglia di Mediaset. “Le cause delle migrazioni – sostiene – sono diverse. In Africa c’è gente che sottrae ricchezza quei popoli, la Francia è evidentemente tra questi. In Libia la Francia non ha nessun interesse a stabilizzare la situazione, perché ha interessi petroliferi opposti a quelli italiani. Io ho l’orgoglio di governare un popolo generoso, solidale, accogliente e lezioni di bontà e generosità non ne prendiamo da nessuno, men che meno dal signor Macron”. Salvini vuole essere ancora più esplicito. “Non prendiamo lezioni dalla Francia – afferma – che ha respinto in questi anni decine di migliaia di migranti alla frontiera di Ventimiglia, compresi donne e bambini, riportandone alcuni di notte nei boschi piemontesi e lasciandoli, come se fossero bestie. Quindi lezioni da Macron non ne prendo”.

Sulla questione dell’accoglienza il leader del Carroccio ribadisce i suoi cavalli di battaglia. “Noi – sottolinea – stiamo lavorando in Africa. In Italia è finito il business dei trafficanti e di chi non scappa dalla guerra. I porti italiani sono chiusi. Ho gli italiani dalla mia parte, non cambio idea e vado avanti come un treno”. Per il ministro degli Interni i migranti “si salvano, come ha fatto la guardia costiera libica, e si riportano indietro così la gente smetterà di pagare gli scafisti per un viaggio che non ha futuro. Più persone partono più persone muoiono”.