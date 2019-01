Asse Italia-Usa-Regno Unito per rimodellare l’Europa

L’asse franco-tedesco in Europa si è auto-sugellato nell’accordo firmato ad Aquisgrana da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Se qualcuno avesse avuto dubbi sulla fine che Germania e Francia avrebbero riservato all’Italia fino a poco tempo fa – da demolire e sdrenare come è stato fatto con la Grecia – con l’accordo franco-tedesco dovrebbe averli fugati. Ci stavano facendo fatto la festa. Il trattato tra le sole Germania e Francia sigla il movimento leaderistico delle due in Europa a detrimento e svantaggio di tutti gli altri. A chi tocca tocca. Fino a ieri hanno provato contro di noi, contro l’Italia. Schivato il tentativo, più prima che poi l’asse contro l’Unione si scatenerà. Con il trattato, infatti, stanno impostando le cose. La Francia si è impegnata a fare entrare la Germania tra i Paesi con il diritto di veto alle Nazioni Unite, posto finora riservato ai soli vincitori della Seconda guerra mondiale. Con il trattato Francia e Germania suggellano ed ambiscono a un non bene precisato “nuovo livello” in Europa, che tradotto nell’ambizioso consueto linguaggio ad escludendum tedesco pedissequamente seguito dalla Francia dell’asse franco-tedesco vuole dire ad esclusione degli altri, ed ad un livello che esse intendono superiore.

Con l’asse franco tedesco e questo “nuovo livello” si intende dire che le decisioni in Europa le prenderanno loro, Germania e Francia, e gli altri se la prenderanno in saccoccia dovendole obtorto collo accettare. Ed infine euro e esercito europeo, ops franco-tedesco, gli altri seguano o si arrangino. Ma siamo sempre in Europa? Questa è sempre l’Europa unita? O piuttosto il decesso per morte inflitta da Francia e Germania dell’Unione europea e l’entrata in vigore ufficiale dell’asse franco-tedesco dentro l’Europa? Il Regno Unito ha capito l’antifona per tempo. L’Italia deve porre in essere un asse e una strategia statunitense-americana-inglese, a contrasto e per prevalere. Ciò che deve prevalere è cioè la necessità impellente e fondamentale di rimodulare l’Europa e ciò che resta dopo il guizzo a frega compagni di Francia e Germania contro l’Europa, e concordare e attuare con Trump e May (proprio perché è in corso Brexit e il Regno Unito è nel caos) la politica strategica di coazione per la revisione delle regole – stravolte – europee. Rimodulare l’Europa finché se ne fa parte e finché esiste. Non avrei alcun dubbio a confidare in un accordo Italia-Usa per superare l’asse franco-tedesco e rimodulare l’attuale per fare esistere la nuova Europa.