I Cinque stelle e l’audio “rubato” a Conte

L’imbarazzo grillino va in onda in prima serata. “I Cinque stelle sono preoccupati…”. Sono le parole “rubate” a Giuseppe Conte, trasmesse su La7, nel corso di “Piazza Pulita”, il programma di Corrado Formigli. In un video sono inquadrati il premier e Angela Merkel. Si trovano a Davos, a margine del World Economic Forum. Sembrano due vecchi amici, durante una pausa. Un caffè per la cancelliera, un succo di frutta per il presidente del Consiglio italiano. I due leader si stanno confrontando sui temi d’attualità politica. Conte si “confessa” alla Merkel. Appena poche ore prima la leader tedesca ha sottoscritto con il presidente francese Emmanuel Macron il Trattato di Aquisgrana che rafforza l’asse franco-tedesco e taglia fuori l’Italia.

Le telecamere de La7 riescono a registrare lo sconfortato monologo di trenta secondi (tradotto dall’inglese all’italiano) del presidente del Consiglio. Emerge, chiarissimo, il confronto litigioso che certifica i dissapori all’interno del governo gialloverde. Così Conte commette il più banale degli autogol per un politico. Non si accorge che una telecamera sia accesa e puntata su di lui. “Il Movimento 5 stelle – dice Conte – è in sofferenza perché...”. “Di Maio?”, domanda la Merkel. “Perché i sondaggi – continua il premier – stanno calando. Abbiamo fatto dei sondaggi. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36 per cento. E loro (i pentastellati, ndr) scendono al 27-26 per cento. Quindi dicono quali sono... quali sono, voglio dire, i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?”.

Sì, proprio così. Conte chiede un suggerimento alla cancelliera, in vista delle Europee di maggio.