Diciotti-Salvini: il M5s è incerto sul “no”

Il Movimento cinque stelle è diviso sulla vicenda Matteo Salvini-Diciotti. Tra una settimana il ministro dell’Interno dovrà fornire una sua versione sul caso del pattugliatore. La ribalta è nota: la Giunta per le immunità del Senato. Il vicepremier leghista potrà intervenire personalmente o potrà inviare testo scritto. La vicenda riguarda i 177 migranti soccorsi ad agosto dalla Diciotti della Guardia costiera e tenuti a bordo per giorni nel porto di Catania, prima di sbarcare. Carlo Sibilia, sottosegretario pentastellato all’Interno, ha fatto sapere che “se il caso andrà in aula, voteremo assolutamente sì”. La senatrice Paola Nugnes ha detto che “se il Movimento si schiererà con Salvini lascerà il gruppo parlamentare”.

Intanto, il governo gialloverde sembra fare quadrato attorno al leader del Carroccio. A Palazzo Chigi circola un documento concepito dal premier Giuseppe Conte, insieme all’altro vicepremier Luigi Di Maio e al ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, in cui si sostiene una tesi più volte ribadita dal presidente del Consiglio: “la linea sulla Diciotti è stata condivisa dall’intero esecutivo”. Una memoria governativa che potrebbe essere, addirittura, presentata alla Giunta. Anche se il presidente del consesso, il forzista Maurizio Gasparri, ha fugato ogni dubbio: “Il nostro interlocutore è e resta Salvini. Se il governo avrà cose da dire, sarà lui stesso a riferircele”.

Anche l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, segretario della Giunta, sostiene che la memoria di Palazzo Chigi non possa essere accolta. Infine, ecco la posizione di Salvini. “Gasparri ha assolutamente ragione”, ha detto il capo del Viminale. Frattanto, il Pd e Leu ribadiscono il voto favorevole all’autorizzazione a procedere. Forza Italia e Fratelli d’Italia voteranno in modo contrario. In ogni caso, la Giunta dovrà esprimersi entro il 23 febbraio, con un voto palese. Entro un mese dalla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania.