Fuorionda di Conte: “Salvini è contro tutti”

Secondo Giuseppe Conte, “Salvini è contro tutti”. Ecco la “versione integrale” del fuorionda trasmesso da “Piazzapulita”, su La7. Il contesto è noto. Si tratta del colloquio tra il premier italiano e la cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso di una pausa dei lavori del vertice di Davos, durante il World Economic Forum. La scorsa settimana, le telecamere de La7 erano riuscite a registrare lo sconfortato monologo di trenta secondi (tradotto dall’inglese all’italiano) del presidente del Consiglio. “Il Movimento 5 stelle – aveva detto Conte – è in sofferenza perché...”. “Di Maio?”, aveva domandato la Merkel. “Perché i sondaggi – aveva continua il premier – stanno calando. Abbiamo fatto dei sondaggi. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36 per cento. E loro (i pentastellati, ndr) scendono al 27-26 per cento. Quindi dicono quali sono... quali sono, voglio dire, i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?”.

Nel nuovo fuorionda trasmesso si ascolta ancora Conte. “Perché sull’immigrazione – afferma il presidente del Consiglio – ovviamente Salvini è del tutto...”. La Merkel aggiunge: “Lui...”. Seguono parole incomprensibili. Conte continua dicendo che: “Lui chiude tutto. Non c’è spazio. Per me è differente, sai. Ti ricordi di Malta? Quando ho detto: ‘Donne e bambini li prenderò con l’aereo’, perchè Juncker mi aveva detto: ‘Salvini dice che tutti i porti sono chiusi’. Io ho detto ‘Ok, vuol dire che li prenderò in aereo!”. Ancora un passaggio incomprensibile. “Quindi – riprende Conte – ho capito la questione”. Così la Merkel chiede: “Ma è vero che...”. Nuove parole incomprensibili. Conte risponde: “Ma li prendiamo, certo. Certo! Ma Angela, non preoccuparti. Sono molto determinato. La mia forza è che se io dico ‘Ora la smettiamo’, loro non litigano”. Parole incomprensibili. “È la mia... ho questa posizione”, dice Conte. La cancelliera domanda: “Qual è il focus dei Cinque Stelle?”. Il premier replica: “Nella campagna elettorale ora ci sono molti nel partito che dicono: ‘Il nostro amico è la Germania, e quindi dobbiamo fare la campagna contro la Francia!”. La Merkel replica: “È un approccio molto semplicistico”. E Conte: “Io penso che sarà... Siamo all’inizio”. La Merkel chiede: “Quindi Salvini è contro Francia e Germania? E Di Maio è contro la Francia?”. E Conte risponde: “Salvini è contro tutti”.

La replica del vicepremier leghista è stata immediata. “Non è vero che sono contro tutti – afferma Matteo Salvini in un video di “Repubblica” – ma è evidente che Francia e Italia abbiano interessi economici e geopolitici contrapposti. Ad esempio, fra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita”. Poi aggiunge: “Conte ha la mia massima stima e questo è un labiale rubato durante una pausa caffè”. In ogni caso, “che la Merkel sia preoccupata di Salvini è una soddisfazione, anche se non ha nulla di cui preoccuparsi’’, conclude il ministro dell’Interno.