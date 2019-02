Cantone non lascia l’Anticorruzione

Raffaele Cantone smentisce le dimissioni dall’Autorità nazionale anticorruzione. “Non mi dimetto da presidente dell’Anac”, ha detto il magistrato. A quanto pare, dunque, nessuna rottura con il governo. Ma soprattutto, nessuna intenzione di lasciare l’incarico. “Tengo a precisare – ha dichiarato attraverso una nota – di aver presentato domanda al Consiglio superiore della magistratura per incarichi direttivi presso le Procure della Repubblica di Perugia, Torre Annunziata e Frosinone la settimana scorsa, dopo una lunga valutazione di carattere squisitamente personale”.

Nella nota Cantone precisa che, “sapendo che i tempi del Csm non sarebbero stati brevi, era mia intenzione informare quanto prima gli esponenti dell’esecutivo con cui più intensa è stata la collaborazione istituzionale in questi mesi”.

Così il presidente dell’Anac ha deciso di intervenire pubblicamente. “Appena la notizia è divenuta di dominio pubblico – ha detto Cantone – ho chiesto immediatamente appuntamento al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Interno e della Giustizia, ai quali esporrò nei prossimi giorni le mie motivazioni. Resta inteso, ovviamente, che non ho alcuna intenzione di dimettermi da presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, come riportato da alcuni organi di stampa, tanto più che l’esito della deliberazione del Csm non è affatto scontato”.

Intanto su Twitter è intervenuto Maurizio Martina. “Per il governo dei condoni – ha detto il candidato alla segreteria del Pd – il problema è l’Anticorruzione. Noi invece siamo orgogliosi di avere voluto Anac e di aver lavorato con un servitore dello Stato come Cantone, lasciato solo dal governo della propaganda”. Attraverso il social, ha detto la sua il sottosegretario pentastellato alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati. “Cantone – ha twittato – è personalità che stimo e rispetto. Dobbiamo prevenire la corruzione e non possiamo creare zavorra per imprese. Servono severi controlli come lo spazzacorrotti, senza lacci all’economia Anac”.