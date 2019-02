Diciotti, la linea anti-Salvini del M5s

I pentastellati potrebbero essere protagonisti di un clamoroso voltafaccia. La questione riguarda, naturalmente, il caso Diciotti. Come si ricorderà, dovrà essere la Giunta per le Immunità del Senato a pronunciarsi rispetto alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini formulata dal Tribunale dei ministri di Catania, per il diniego dello sbarco dalla nave, per sette giorni, di 177 migranti. Ebbene, i grillini potrebbero ipotizzare uno “sgambetto” al loro alleato leghista. Così, nonostante le rassicurazioni di Conte e Di Maio a Salvini, i pentastellati potrebbero fare retromarcia. Ma in che modo? Il M5s potrebbe indire un voto online per dare il via ad una strada di pilatesca memoria. Sarebbe già pronto lo schema per il voto sulla piattaforma Rousseau. E a votare sarebbero gli iscritti del movimento.

Sul repentino cambio di strategia del M5s pesa la débâcle abruzzese. Peraltro, bisogna tenere presente anche il duro braccio di ferro sulla Tav tra il Carroccio e i Cinque stelle. In ogni caso, l’esito del voto online dovrebbe essere tenuto in considerazione dai parlamentari. A meno che non arrivi un diktat del fondatore a salvare il governo gialloverde. Un fatto è evidente: se i grillini concedessero l’autorizzazione a procedere contro Salvini, l’esecutivo avrebbe le ore contate.