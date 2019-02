Un arresto che non convince

Nossignori. Questo arresto dei genitori di Matteo Renzi non mi piace affatto. Non solo perché non mi piacciono mai le manette ai polsi di chicchessia, ma perché ha tutta l’aria di “compensare” una sorta di immunità concessa ai due anziani e di protezione dei loro maneggi in altri tempi e quando tirava altra aria. E le compensazioni del genere sono tutt’altro che concepibili.

Il reato contestato, l’età, il ruolo sociale, sono tali da non rendere necessario un provvedimento “cautelare”. Se non per fini diversi. Per quell’aria cambiata che qualcuno vuole mostrare di aver compreso e di saperne tener conto. Non manderò espressioni di solidarietà all’ex presidente (che non se ne farebbe niente). Dovrei mandarle prima, ogni giorno, a centinaia di cittadini. Ma il sospetto che si tratti di un gesto di “adeguamento” politico mi fa orrore. Spero sia un sospetto assolutamente infondato.