Tria: “Mai parlato di aumento Iva”

Giovanni Tria assicura che il governo gialloverde non aumenterà l’Iva. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze attraverso una nota. “Non ho mai parlato – ha scritto Tria – di aumenti dell’Iva né di manovre sui conti pubblici. Non c’è nessun contrasto in seno al governo su questi temi. Temi che, peraltro, ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione”. Tria ha smentito, “nel modo più categorico, le ricostruzioni giornalistiche, apparse oggi su alcuni quotidiani, circa la riunione che si è svolta ieri a Palazzo Chigi”. Tria ha scritto, “in modo categorico”, di non aver mai riferito, durante la riunione a Palazzo Chigi, “di presunte discussioni avute nel corso di una presunta cena con imprenditori a Milano”. “Cena – precisa il ministro – mai avvenuta. Non sono stato da mesi a Milano”.

Oggi intanto è in arrivo il giudizio negativo dell’Unione europea sulla manovra. Tra i temi figurano gli investimenti fermi, quota 100 che non farà salire l’occupazione e l’aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitato allo 0,15 per cento. Sempre oggi è atteso in Senato il primo via libera dell’aula al Decretone che attua le misure bandiera dell’esecutivo grillo-leghista.