Giornata mondiale dell’acqua, serve efficienza, non pregiudizi

La Giornata mondiale dell’acqua offre un’opportunità per discutere di come migliorare la qualità delle infrastrutture idriche nel nostro Paese. Di questo tema si occupa Nico Saporiti, esperto di infrastrutture idriche, nel Focus “Acqua, un settore nel limbo: due visioni del problema e soluzioni opposte”.

Il Focus si concentra sui contenuti della proposta di legge per l’acqua pubblica, in discussione la settimana prossima alla Camera dei deputati. Scrive Saporiti: “I dividendi pagati ai gestori non sono il problema principale e tanto meno lo è il livello tariffario, che continua mediamente a essere tra i più bassi in Europa. Piuttosto, le vere sfide che i servizi idrici del nostro Paese dovranno affrontare nei prossimi decenni saranno il cambiamento climatico, la lotta a forme sempre più sofisticate e pervasive di inquinamento, e la minore disponibilità di capitali pubblici”. Purtroppo, prosegue Saporiti, “il modello di riforma dei servizi idrici rappresentato dalla proposta di riforma non sembra disegnato per mobilizzare né i capitali né le competenze necessari per ottenere i tanto auspicati miglioramenti di qualità dell’ambiente e tutela delle risorse idriche”.