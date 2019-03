Copyright, il Parlamento europeo approva la direttiva

Finalmente ecco le regole sul copyright. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sul diritto d’autore. L’accordo provvisorio raggiunto a febbraio è passato con 348 voti favorevoli, 274 contrari e 36 astenuti. Le nuove regole europee garantiscono a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web il pagamento di compensi per l’utilizzo di contenuti coperti da diritti d’autore. Il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani ha scritto su Twitter: “Approvata la direttiva copyright. Difendiamo la creatività italiana ed europea e i posti di lavoro”.

Secondo il vicepresidente della Commissione Ue al mercato digitale e responsabile del dossier, Andrus Ansip, il voto positivo sulla riforma del copyright “è un grande passo avanti che arriva con garanzie chiare per la libertà di espressione”. Ansip è consapevole che ci siano “molti timori su cosa gli utenti possano fare, ma con le nuove regole. Abbiamo garanzie chiare per la libertà di espressione, insegnamento e creatività online che gli Stati membri devono utilizzare appieno nella legislazione nazionale”.

Per la commissaria Ue al digitale Marya Gabriel, “la nuova direttiva permetterà di adeguare il diritto d’autore al XXI secolo”. Secondo il presidente degli editori di giornali europei Enpa Carlo Perron, si tratta di “un voto storico per l’Europa”. Sulla stessa linea il presidente dell’Associazione italiana editori (Aie), Ricardo Franco Levi. “Una bella pagina – sostiene – e una grande giornata per la cultura e l’Europa”.

Alla vigilia del voto, la pagina italiana di Wikipedia ha deciso l’oscuramento per protesta. Stessa iniziativa era stata presa per le versioni online in tedesco, slovacco, danese e ceco. Eppure, la direttiva prevede espressamente un’eccezione per i siti come Wikipedia. Ma l’enciclopedia “online a contenuto libero” si batte perché Internet rimanga uno spazio per la libertà di espressione. In buona sostanza, uno spazio senza regole.