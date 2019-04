Di Maio: “Def, sostegno alle famiglie come in Francia”

Finanziaria sul modello francese. Luigi Di Maio ha annunciato che nel prossimo Def dovrebbe essere previsto un sostegno alle famiglie come in Francia. Il vicepremier lo ha dichiarato durante un’intervista a Rtl 102.5. in questo modo, Di Maio prova a ricucire il rapporto interno al governo gialloverde dopo la partecipazione di Matteo Salvini al congresso di Verona sulle famiglie. Una kermesse che ha segnato una distanza siderale tra i due partiti. “La famiglia è sacra – ha detto il leader grillino – ma anche la libertà della donna è sacra. E proprio per rispondere con concretezza è il momento di mettere nel prossimo Def provvedimenti per un modello di aiuti alle famiglie sul modello francese: 50 per cento di sconto sui pannolini, 50 per cento sulle spese per la baby sitter, un coefficiente familiare che si abbatte a seconda di quanti figli hai”.

Secondo Di Maio il tema della famiglia ha evidenziato le “forti differenze” tra leghisti e pentastellati, “ma questo lo sapevo già. Il tema non è fare politica sui tipi di famiglia, ma che si fanno sempre meno figli in Italia. La famiglia è sacra ma anche la libertà della donna è sacra”. Infine, Di Maio si è rivolto al ministro dell’Economia. “Tria – ha detto il vicepremier –può stare tranquillo: l’unica cosa che penso che tutti dobbiamo lavorare sulle cose concrete, quindi deve essere firmato il prima possibile il decreto sul rimborso dei risparmiatori truffati, per noi è fondamentale”.