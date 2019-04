Risarcimenti bancari, c’è l’accordo ma continua la pressione su Tria

L’accordo è stato trovato. La norma per i rimborsi ai risparmiatori truffati sarà inserita nel decreto Crescita. L’intesa è stata raggiunta nel vertice di oggi che ha anticipato il Consiglio dei ministri di domani. A breve arriverà il decreto attuativo che sarà emanato dal ministero dell’Economia. “Tengo personalmente che queste norme siano adottate al più presto”, ha spiegato il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Doha, dove si trova per la sua prima visita ufficiale in Qatar. “L’iniziativa – ha sottolineato Conte – compete al ministro Tria. Gli ho chiesto di adottare al più presto un decreto con le norme per un celere risarcimento ai truffati. È un impegno del governo, delle due forze politiche e mio personale”.

Intanto, il ministro dell’Economia è stato messo sotto pressione dalla maggioranza penta-leghista proprio sulla questione relativa ai risarcimenti bancari. Il premier ha “sentito di ventilate dimissioni e strane richieste. Ma non c’è niente all’ordine del giorno. Tutti i ministri devono stare tranquilli. Noi dobbiamo tutti lavorare, i cittadini chiedono con urgenza di lavorare nella direzione del piano delle riforme. Invito tutti a non lasciarci distrarre da timori o preoccupazioni”. Dalle colonne del Corriere della Sera, Tria ha smentito, ancora una volta, l’ipotesi di dimissioni. Il ministro ha parlato di “spazzatura contro di me e di intimidazione”. Ma Matteo Salvini ha replicato provando a smussare i toni. “Se ciascuno fa il suo lavoro – ha detto il vicepremier – non deve avere nessun timore. Tria sotto assedio? Non mi sembra”.

Sempre in tema di dimissioni, continua anche il pressing dei Cinque stelle per l’addio di Claudia Bugno, nonostante la consigliera di Tria abbia deciso di ritirare la disponibilità all’incarico nel board di Stmicroelectronics, in quanto designata nel Cda dell’Agenzia spaziale italiana. Ma oggi i parlamentari pentastellati Stefano Buffagni e Marco Pellegrini hanno caldeggiato le sue dimissioni. “Fossi in lei non tralascerei questa possibilità”, ha detto stamattina Pellegrini ai microfoni di Radio Uno. In un’intervista a Repubblica Buffagni ha dichiarato: “Voglio vedere le dimissioni”.