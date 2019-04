Juncker: “Alcuni ministri italiani sono dei bugiardi”

Jean-Claude Juncker attacca il governo gialloverde. Il presidente della Commissione ha accusato “un certo numero di ministri italiani di essere dei bugiardi”. A suo avviso mentono ai cittadini sul sostegno all’Italia dell’Unione europea. Juncker, nel corso di un’intervista al network radiofonico Euranetplus, ha detto che l’Ue ha dato “130 miliardi all’Italia. Il piano-Juncker ha generato investimenti dell’ordine di 63,3 miliardi. I fondi strutturali, sostegno europeo per rinvigorire l’economia, sono più di 44 miliardi. Nel complesso, il sostegno europeo all’Italia si attesta a 130 miliardi di euro. C’è un italiano, uno solo che lo sa? No, perché un certo numero di ministri italiani dicono il contrario. Sono dei bugiardi”.

L’attacco è arrivato dopo il vertice bilaterale di Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte. Al centro del confronto, naturalmente le condizioni dell’economia italiana. Juncker ha detto di essere “leggermente preoccupato per il fatto di vedere che l’economia italiana continua a regredire e auspico che le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita italiana”. Dopodiché, ha aggiunto: “Tra Italia e Commissione Ue è grande amore, bisogna dirlo a tutti i ministri italiani”.