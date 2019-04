Premio nazionale per la Trasparenza e l’Etica nella P.A.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, ha ricevuto una delegazione dell’Associazione Italian Digital Revolution – Aidr, guidata dal presidente Mauro Nicastri, insieme ai soci Rosangela Cesareo, Davide D’Amico e Claudio Romani che seguono le attività del “Premio Nazionale Aidr per la diffusione della Trasparenza e dell’Etica nella Pubblica Amministrazione”, in occasione della seconda edizione del Premio che si terrà il prossimo 8 maggio alle Scuderie del Quirinale.

Nel corso del colloquio si è discusso delle modalità con cui viene conferito annualmente il Premio alle prime tredici Pubbliche amministrazioni centrali e locali che attraverso un software dedicato verifica la presenza dei requisiti previsti dal “Regolamento del Premio”, interrogando i siti web delle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed assegnando a ciascuna di esse un tasso percentuale di copertura.

“Affinché i cittadini possano partecipare ai processi decisionali – ha dichiarato il ministro Fraccaro – è fondamentale che conoscano cosa fa e come opera la pubblica amministrazione. In tal senso gli strumenti digitali possono offrire un contributo prezioso. Il Premio nazionale Aidr per la diffusione della Trasparenza e dell’Etica nella P.A. rappresenta un elemento importante che la stessa società civile ha messo in campo per far conoscere la Pubblica amministrazione a tutti i cittadini. Pertanto l’iniziativa dell’associazione, che monitora la trasparenza dei siti delle P.A. e analizza anche i dati degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ha il merito di aver utilizzato il digitale per migliorare la Pubblica amministrazione”.