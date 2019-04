MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE



Fissate per il giorno 26 maggio 2019



Amici de l’opinione Soc. Coop.

L’OPINIONE DELLE LIBERTA’



A norma della legge n. 28 del 22 febbraio 2019 nonché della Delibera N. 94/19/ CONS

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata su GU serie generale n. 80 del 04/04/2019



Comunica



Che intende diffondere messaggi politici elettorali con le seguenti modalità:

La pubblicazione degli avvisi è consentita fino al 24 maggio 2019 compreso;



Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi per messaggi politici elettorali;



Il documento analitico di cui all’Art. 22, co. 2, della Delibera N. 94/19/CONS è disponibile presso la nostra redazione

L’OPINIONE DELLE LIBERTA’, via Teulada, 52 00195 ROMA tel. 06 530 917 90.



Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico previste dalla normativa vigente

e dalle deliberazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.



Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio elettorale” e indicare il soggetto politico committente.



Le tariffe (IVA esclusa) per l’accesso agli spazi dei messaggi elettorali sono le seguenti:

FORMATI PUBBLICITARI COSTO POSIZIONI DI RIGORE FORMATI PREZZO NUMERO COSTO A SCONTATO IN MILIMETRI UNITARIO INSERZIONE LISTINO FINALE BANNER CON LINK COLLEGAMENTO IN HOME 750 X 50 1.000,00 12 MESI 12.000,00 6.000,00 FINESTRA AD APERTURA AUTOMATICA 150 X 150 1.000,00 10 NUMERI INSERIMENTO DEL BANNER NEL CAROSELLO DI HOME 150 X 30 500,00 12 MESI 6.000,00 3.000,00 COSTO FORMATI PREZZO GIORNO COSTO A SCONTATO EDIZIONE DIGITALE IN PIXEL UNITARIO INSERZIONE LISTINO FINALE MANCHETTES DI PRIIMA EDIZIONI NAZIONALI E HOME 37 X 37 250,00 245 61.250,00 30.625,00 FINESTRA DI PRIMA CENTRALE EDIZIONI NAZIONALI 125 X 110 500,00 60 30.000,00 15.000,00 PIEDONE DI PRIMA EDIZIONI NAZIONALI 260 X 110 350,00 20 7.000,00 3.500,00 PAGINA INTERA DI ULTIMA EDIZIONI NAZIONALI 260 X 400 1.500,00 30 45.000,00 22.500,00