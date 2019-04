Caso Siri, intervento di Diaconale ad “Agorà”

Il caso Siri e lo scontro in atto tra la Lega e il Movimento cinque stelle è stato l’oggetto dell’analisi di Arturo Diaconale ad Agorà. Il direttore de L’Opinione delle Libertà, intervenuto su Rai Tre, nel corso del programma condotto da Serena Bortone, ha invocato il garantismo rispetto all’ipotesi di autosospensione del sottosegretario leghista indagato per corruzione. Secondo Diaconale, “l’intenzione dei pentastellati è quella di risvegliare l’anima giustizialista degli elettori grillini”.

Il direttore ha sottolineato l’importanza di un tema di cui si parla poco: “La questione delle province”. Ennesimo terreno di divergenze politiche tra il Carroccio e il M5s. Non a caso, Matteo Salvini è tornato all’attacco con il progetto di legge per ridare vita alle province. “I Cinque stelle – ha sostenuto il leader leghista – si mettano d’accordo, perché altri viceministri dei 5 stelle stanno lavorando per dare forza alle province”. Diaconale ha detto la sua anche a proposito della legge sulla legittima difesa appena promulgata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

