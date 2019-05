L’utilizzo improprio del Duce

Certi “fascisti” dei giorni d’oggi non sono neppure degni di alzare la mano destra tesa verso il cielo quanto meno perché sanno a malapena a cosa stanno inneggiando. La stragrande maggioranza di loro, infatti, hanno forse letto le pagine di qualche libro sul tema ma dimostrano di averle assai poco comprese.

In realtà a loro piace utilizzare in modo maldestro una parte di storia del Paese ormai superata: lo fanno solo per contestare un “sistema” ma la vicenda storico-politica di Benito Mussolini è ben altra e forse il Duce si starà rivoltando nella tomba osservando dall’alto questi quattro masnadieri che, in suo nome, fanno di tutto e di più. Fino ad occupare case sfitte, ad esporre striscioni prima di una partita di calcio fino a sfogare il loro genetico nulla dalla curva della squadra del cuore.

Addirittura si riconoscono nelle patetiche gesta del “Capitano” Matteo Salvini, segno evidente che della storia alla quale dicono di far riferimento non hanno capito nulla. Questi quattro analfabeti si dichiarano “anti-sistema” ma, tranne qualche slogan buttato al vento, non si rendono conto del nulla che rappresentano e che danni fanno ad una quotidianità che di tutto ha bisogno tranne che di esaltati in balìa della loro ignorante e schizofrenica esaltazione pseudo-politica.