Berlusconi: “Questo governo cessi di fare del male all’Italia”

Silvio Berlusconi torna prepotentemente in campo. Il leader di Forza Italia, nel tour televisivo in vista del voto di domenica, ha detto che l’esecutivo gialloverde potrebbe cadere. Ieri sera è stato ospite del programma Di Martedì di Giovanni Floris, in onda su La 7. Stamattina, nel corso della diretta di Corriere Live, l’ex premier ha detto che “questo governo non può andare avanti in Europa. Abbiamo la maglia nera per gli investimenti e lo sviluppo. Gli italiani, avendo costatato cosa ha fatto questo governo, diano un voto importante a Fi e al centrodestra che può dare vita ad un nuovo governo che può pensare alle urgenze come quella di abbassare le tasse”.

A chi gli chiede se il governo possa già cadere lunedì, il fondatore di Forza Italia risponde: “Su questo non posso dare una risposta. Io credo che cadrà se i Cinque stelle avranno un insuccesso e invece ci sarà un buon risultato di Fi”.

Berlusconi spera “che questo governo cessi di fare del male all’Italia e che ci sia un governo di centrodestra con Fi con un ruolo centrale. Il 57 per cento degli italiani agli ultimi sondaggi ha detto di essere sicuro che aumenterà sicuramente l’Iva e poi il 37 per cento degli italiani teme di peggio e cioè che i Cinque stelle aumentino le tasse sulla casa e che ci sia la tassa di successione che per noi è un atto immorale, perché per noi la casa che i genitori hanno costruito per i figli è sempre stata intoccabile”.

A chi gli chiede se a suo dire ci siano parlamentari pronti a sostenere un altro governo in caso di caduta dell’attuale esecutivo dopo le elezioni europee, Berlusconi replica in maniera inequivocabile. “Io – sostiene – preferisco che Mattarella decida per le elezioni magari a settembre. I miei parlamentari che parlano con quelli dell’M5s hanno saputo che molti di loro non vogliono andare a casa e vogliono restare per altri quattro anni prendendo uno stipendio alto senza dover versare 8mila euro al Movimento. Io, comunque, continuo a preferire nuove elezioni”.