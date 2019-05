Il Piemonte va al centrodestra, il Pd tiene Firenze e Bari

La vittoria della Lega e il crollo M5s alle Europee hanno cambiato i rapporti di forza nel governo gialloverde. Alle amministrative i pentastellati sono quasi scomparsi. Si ripropone il classico schema: centrodestra versus centrosinistra. La coalizione moderata vince le regionali in Piemonte e le amministrative a Pescara. Il Pd di conferma a Firenze, Bari e Bergamo.

Alberto Cirio, candidato del centrodestra, con il 49,9 per cento dei voti, è il nuovo presidente della Regione Piemonte. Ha sconfitto il governatore Pd in carica Sergio Chiamparino, che ha ottenuto il 35,8 per cento.

Il Movimento 5 stelle è andato malissimo anche alle amministrative, perdendo Livorno e rimanendo escluso anche dai ballottaggi. Le città più importanti in cui si eleggeva il nuovo sindaco sono quattro capoluoghi di regione – Bari, Campobasso, Firenze, Perugia – e 29 capoluoghi di provincia, tra cui Pescara, Bergamo, Livorno, Ferrara, Pavia, Reggio Emilia e Modena. Il centrosinistra ha vinto al primo turno a Bari, Firenze, Bergamo, Lecce, Modena, Pesaro; il centrodestra ha vinto al primo turno a Perugia, Pavia, Pescara, Vibo Valentia e Urbino.

Si andrà al ballottaggio a Potenza, Campobasso, Ascoli Piceno, Avellino, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania e Vercelli. Nella maggior parte di queste città, il centrodestra è in vantaggio dopo il primo turno.

I risultati più importanti per il centrosinistra sono stati quelli di Bari, Firenze e Bergamo. Il sindaco di Bari Antonio Decaro è infatti stato rieletto con più del 66 per cento dei voti. Anche il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella, ha vinto molto nettamente, ed è stato riconfermato con il 57 per cento dei voti. A Bergamo, Giorgio Gori è stato rieletto al primo turno con il 55 per cento. Anche a Modena il sindaco uscente di centrosinistra Gian Carlo Muzzarelli è stato rieletto con il 53,4 per cento.

A Perugia è stato rieletto il sindaco uscente di centrodestra Andrea Romizi, con quasi il 60 per cento dei voti. E il centrodestra è riuscito a vincere al primo turno anche a Pescara e Pavia, due città prima amministrate dal centrosinistra: a Pescara è stato eletto sindaco Carlo Masci con il 51,3 per cento dei voti, a Pavia ha vinto Fabrizio Fracassi, eletto con il 53 per cento dei voti. A Livorno, città guidata dal M5s ma dove il sindaco uscente Filippo Nogarin non si era ricandidato, andranno al ballottaggio i candidati di centrosinistra Luca Salvetti e centrodestra Andrea Romiti, arrivati molto vicini intorno al 30 per cento. Andrà al ballottaggio anche Ferrara. Anche se il candidato di centrodestra Alan Fabbri è in vantaggio sul candidato del Pd Aldo Modonesi.