Rixi condannato: Salvini accetta le sue dimissioni

La seconda sezione del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato Edoardo Rixi a 3 anni e 5 mesi per peculato e falso, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I 5 stelle riescono appena a ribadire il loro mantra: “Deve abbandonare il governo, il contratto è chiaro, sicuri che la Lega lo rispetterà”.

Rixi era preparato: “Sono tranquillo” ha dichiarato. “Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni” ha aggiunto.

Da parte sua Matteo Salvini risponde: “Le ho nelle mani da tempo e le accetto unicamente per tutelare lui e l'attività del governo da attacchi e polemiche senza senso”. Per poi proseguire: “Oggi stesso nomino Edoardo Rixi responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onesta assolute”. E poi commenta: “Io rispetto le sentenze e conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza uno straccio di prova”.