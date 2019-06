Conte: “Alle 18.15 dirò cose importanti”

L’esito delle Europee, che ha ribaltato i rapporti di forza tra i due alleati di governo, e l’andamento preoccupante dello spread inaugurano una settimana carica di incertezze. Intanto, il premier ha annunciato per oggi alle 18.15 dichiarazioni decisive. “Terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ho alcune cose importanti da dire a tutti voi”, scrive in un tweet. Giuseppe Conte è irritato, soprattutto, con Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, accusano fonti vicine ai grillini, si muove come fosse il presidente del Consiglio.

Dario Galli, parlamentare della Lega e vice ministro del ministero dello Sviluppo Economico, ad Agorà, su RaiTre, sostiene che Conte, “vista la sua posizione istituzionale e il carattere della persona, farà un discorso equilibrato cercando di rassicurare tutti sul fatto che si sta lavorando nell’interesse generale e che alla fine una posizione accettabile da parte di tutti verrà in qualche modo raggiunta”.

Il ministro Gian Marco Centinaio, nel corso di Circo Massimo, ai microfoni di Radio Capital, dichiara di “auspicare che il presidente Conte faccia un miracolo. Continuo a essere dell’idea che la campagna elettorale è finita e i toni si devono abbassare. Il premier deve ricominciare a far parlare la politica, e soprattutto i due contraenti del contratto, di cose concrete”.

Salvini, all’apertura del primo tratto della Pedemontana Veneta, lancia una stilettata al premier. “Oggi – sostiene – ho ricevuto una lettera del presidente del Consiglio che convoca una riunione sullo Sblocca cantieri. Beh, io sono stamattina qui, il cantiere è sbloccato”.