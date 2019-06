Forza Italia, Toti: “Sondaggi ci danno al 7 per cento”

Giovanni Toti è molto preoccupato per il suo partito. Nonostante sia andato male alle Europee Forza Italia, secondo i sondaggi, sembra viaggiare su percentuali imbarazzanti. Il presidente della Regione Liguria è intervenuto nel corso di Omnibus, in onda su La7.

“Mi auguro che Forza Italia – ha detto – colga gli stimoli positivi che ho cercato di dare in queste ore e cominci a interrogarsi sul fatto che i sondaggi di ieri ci davano intorno al 7 per cento, ancora in discesa. C’è da fare un lavoro. Mi auguro che il centrodestra abbia l’ambizione di governare il Paese in modo unitario”. Secondo Toti, “esiste sicuramente un tema di ristrutturazione del blocco di centro del polo di centrodestra, esiste anche un tema di dialogo e allineamento con gli alleati, ci sono tante sensibilità che devono mantenere una coerenza”.

Subito dopo, Toti ha attaccato il governo gialloverde. “Sembra – ha dichiarato – che il premier Conte abbia applicato la vecchia massima ‘se non puoi convincerli, confondili’, ha detto tutto e il contrario di tutto, si tira a campare e andare avanti”. Dopodiché penso che ci siano alcuni ostacoli al voto nell’immediato abbiamo una legge finanziaria squilibrata, le clausole di salvaguardia, che se non sterilizzate prevedrebbero che gli italiani paghino alcune decine di miliardi di euro in più di Iva il prossimo anno, credo che il presidente Mattarella prima di mandare il Parlamento a casa e chiamare gli italiani alle urne vorrà alcune garanzie, mi sembra giusto e opportuno”.

Per il governatore ligure, “più che ultimatum mi sembrano penultimatum, addirittura terzultimatum. Gli ultimatum dovrebbero essere ultimativi ma qui si va avanti da un po’”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti parlando a margine di un evento a Genova. “Ho affetto per il premier Conte ma ieri è riuscito benissimo nel detto ‘se non puoi convincerlo, confondilo’ perché non ho capito dove stiamo andando. Nell’intervento di ieri avrei voluto sentir parlare di infrastrutture, sistema fiscale, buste paga ma c’era poca traccia di questo. È chiaro – ha concluso Toti – che il governo faccia fatica a tenere insieme due anime sempre più scollate. Il mio umile appello è questo: se questo governo riesce a fare qualcosa di utile, lo faccia. Altrimenti sterilizzi le clausole di salvaguardia, eviti che gli italiani paghino il conto di quest’anno con quei 23 mld di Iva che rischiano di aumentare e poi riportiamo il Paese a votare e ognuno di noi faccia la propria parte per dare una proposta credibile agli italiani”.