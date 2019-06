Valdis Dombrovskis torna a bacchettare il governo gialloverde. Secondo il vicepresidente della Commissione europea, “l’approccio in politica economica del governo italiano non ha funzionato, anzi, sta danneggiando l’economia del Paese. Il governo ha cercato di usare spesa in deficit per rilanciare l’economia. E invece vediamo crescere il disavanzo e il debito e assistiamo ad un rallentamento”.

Per Dombrovskis, “se aumenti il deficit quando non hai lo spazio di bilancio per farlo, vengono danneggiati gli investimenti e scende la fiducia, con il risultato di indebolire l’economia”. Intervistato da Repubblica, il vicepresidente Ue, invita il governo a “cambiare atteggiamento e politiche non solo per rispettare le regole europee, ma per il bene della vostra economia”. Ribadisce che “la Commissione resta aperta al dialogo con l’Italia”, ma “serve una correzione sostanziale del deficit 2019 e sul 2020, anni in cui ci sono rischi di una nuova deviazione significativa rispetto agli obiettivi”.

Dombrovskis sottolinea che “abbiamo visto dichiarazioni di membri del governo che smentiscono la volontà di risanare i bilanci. Il Paese deve fare innanzitutto chiarezza al suo interno”. Salvini rilancia la flat tax: è la riforma che serve? “Uno non può esaminare una misura fuori dal contesto generale, se non viene compensata all’interno di un riequilibrio del sistema fiscale la Flat tax potrebbe costare molto e in tal caso avrebbe un alto impatto peggiorativo sul bilancio con ulteriori conseguenze negative sulla fiducia, sulla tenuta dei conti e sulla crescita”.