Forza Italia, Toti “archivia” il Cavaliere e si candida leader

Giovanni Toti rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura alla guida di Forza Italia. Intervenuto oggi nel corso di Agorà, su Rai Tre, il governatore della Liguria dichiara che si presenterà “di sicuro”. E aggiunge: “Mi sembra il minimo dell’educazione, dopo aver fatto tanta confusione. Tirarsi indietro sarebbe francamente improprio”.

Toti ipotizza la definitiva “archiviazione” del Cavaliere. “È evidente – sostiene – che il presidente Berlusconi avrà sempre una parola importante all’interno, ma nel momento in cui ci sarà una collettività di persone scelte in modo democratico che si esprimerà, la linea politica del partito si farà negli organismi assembleari e il coordinatore sarà tenuto a portarla avanti”.

Il governatore parla di “organi rappresentativi scelti dal basso non solo dagli iscritti e dai militanti di Forza Italia, ma anche da tanti simpatizzanti e aderenti a liste civiche” con un’agenda politica del partito non più dettata dall’alto ma da “un’assemblea rappresentativa molto vasta e composta da tante anime, che poi avrà un suo coordinatore”.

Quanto alla Lega, per Toti si tratta di “un alleato leale con cui governiamo due terzi di questo Paese, con cui governiamo da molti anni, con cui abbiamo molte affinità”.

Intanto, nelle prossime ore, per dare attuazione alla linea annunciata da Berlusconi, Mara Carfagna e lo stesso Toti, i due coordinatori nazionali forzisti, incontreranno i dirigenti regionali e riuniranno la commissione per le regole. “Nelle more di un proficuo confronto e della definizione dell’assetto provvisorio che dovrà portare il nostro movimento alla stagione dei congressi – affermano Carfagna e Toti – i coordinatori regionali, provinciali e comunali sono pregati di astenersi dall’assumere decisioni che comportino cambiamenti negli assetti politici e amministrativi di loro competenza, così come sono pregati di evitare lo svolgimento di congressi locali che necessariamente si celebrerebbero con regole ormai in via di superamento”.