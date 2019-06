L’esplosione finale del Ponte Morandi

Alle 9.37 di oggi è esploso quello che fu il ponte Morandi di Genova. La deflagrazione è avvenuta regolarmente. La dinamite e il plastico collocati sulle pile 10 e 11 dell’ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura. A 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova, causando la morte di 43 persone, nella zona est del cantiere lungo il fiume Polcevera può definitivamente partire la ricostruzione. Ci sono voluti sei secondi per fare cadere i due monconi, con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. Alle 9.28 erano entrati in funzione gli idranti che alla base delle pile 10 e 11 hanno bagnato il terreno per ridurre le dispersioni di polvere.

Subito dopo l’esplosione, il sindaco di Genova Marco Bucci ha detto che “tutto è andato secondo programma. Più tardi verranno eseguiti i sopralluoghi per le verifiche. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato. Con questo giorno Genova velocizza la sua ripresa”.

Ad assistere al crollo definitivo, erano presenti il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta e il presidente della Regione e commissario per l’emergenza, Giovanni Toti.

Per Toti, “è una giornata molto importante per la città di Genova. Significa che il cantiere del Ponte sta andando avanti ed è una giornata molto importante anche per il suo valore simbolico. È un’altra promessa mantenuta. Genova entra nel suo futuro, in una nuova epoca che supera questa tragedia e ci porta al ritorno alla normalità”.

Salvini pensa che “Genova abbia dato anche con l’abbattimento di oggi una lezione al mondo intero. Gli italiani sono i migliori al mondo. Un’operazione di ingegneria, di messa in sicurezza, in mezzo alle case in un centro abitato non ha precedenti nella storia del mondo occidentale. Vuol dire che, se siamo messi nelle condizioni di competere a parità con gli altri, non temiamo rivali. È una bella giornata per Genova e sono qua a dire grazie ai genovesi perché hanno dato un bell’esempio al mondo”.