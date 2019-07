Zingaretti: “Consenso della Lega fragile, a ottobre vedremo”

Nicola Zingaretti attacca il governo gialloverde e sostiene di preparare l’alternativa. Intervistato dal Foglio, il leader dem parla di immigrazione e delle scelte del Pd. “I sondaggi – afferma il segretario – dicono che la maggioranza di governo, nel suo insieme, sta perdendo punti percentuali. E poi la partita giocata sulla procedura di infrazione non rafforza Salvini e Di Maio, ma rafforza la parte più tecnica del governo. Io non sottovaluto il consenso impressionante della Lega. Dico però che quel consenso è fragile”.

Per il governatore del Lazio, “il momento della verità, vedrete, arriverà a ottobre, quando sarà chiaro che la legge di stabilità immaginata oggi da Salvini e Di Maio è solo un’altra delle falsità della propaganda populista. Il M5s? È difficile parlare di un partito che non esiste più nelle forme che abbiamo conosciuto. Che cos’è oggi il Movimento 5 stelle? Io penso che quando un partito ha come unico progetto politico quello di non tornare alle elezioni, per paura di votare, quel partito ha esaurito il suo progetto politico”.

Per Zingaretti, “la Lega non fa mistero di considerare la democrazia illiberale di Orbán come un modello da seguire. Più questo governo andrà avanti e più le regole del nostro Stato liberale saranno minacciate. Conviene svegliarsi, no? Mi fanno ridere tutti quelli che si lamentano per i miei sforzi di tenere unito il Pd: chiudete gli occhi e pensate a cosa sarebbe l’Italia con Salvini al 34 per cento e il Pd chiuso e distrutto. No, noi siamo qua e si combatte. E soprattutto senza il Pd in Italia nessuna alternativa è possibile. Quindi meno chiacchiere ed egoismi. E dico a tutti: date una mano, please”.

Quanto alla linea del Pd sull’immigrazione e alla decisione di astenersi sulla mozione per la collaborazione con la guardia costiera libica, Zingaretti spiega perché sull’immigrazione sta dalla parte dell’ex ministro dell’Interno Marco Minniti: “Ha ragione quando dice che una forza riformista non può che declinare questo tema attorno a tre valori: umanità, libertà e sicurezza. Io aggiungerei anche un’altra parola, un altro valore: la legalità”.

Per Zingaretti, “nel 2017, Paolo Gentiloni e Marco Minniti hanno contribuito a mettere insieme un impianto di sicurezza che ha avuto il merito di rafforzare anche sul mare la gestione dell’immigrazione. Oggi, anche a causa di una Libia destabilizzata, quell’impianto non c’è più. Ma non rinneghiamo nulla di quanto fatto nel 2017. L’astensione è su un punto del decreto missioni ed è motivato esclusivamente dall’assenza di garanzie da parte di questo governo rispetto alla gestione a livello di politica estera e militare all’interno di uno scenario di conflitto”.