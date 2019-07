Migranti: sbarcati in 57 tra Pozzallo e Lampedusa

Sulle coste siciliane è avvenuto un nuovo sbarco di migranti. Si tratta di 47 profughi 47 migranti, tra i quali dieci donne. Sono arrivati nella notte nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, nel Sud Est dell’isola, a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza. Le operazioni si sono concluse all’alba. I migranti, soccorsi su un’imbarcazione nel Canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia Costiera, erano complessivamente 53, ma sei di loro sono stati subito trasferiti a Lampedusa per problemi medici. Gli altri 47, trasbordati sull’unità della Finanza, sono stati dirottati a Pozzallo e trasferiti nel locale hot spot.

Un nuovo sbarco di migranti infatti è avvenuto in Sardegna sulla tratta dall’Algeria. Tredici persone sono state intercettate nelle acque davanti a Porto Pino, sulla costa sud occidentale dell’isola. Sono tutti maschi e adulti e stanno bene. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dopo le procedure di identificazione, i migranti sono stati al Centro di primo soccorso e accoglienza di Monastir, alle porte di Cagliari.

Frattanto, “la Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra”. È quanto scrive su Twitter la ong tedesca Sea Eye. Tra le 44 persone recuperate dalla Alan Kurdi figurano quattro donne e tre bambini. I migranti salvati, scrive ancora la Ong su Twitter, hanno affermato di essere in viaggio in mare da sabato e che avevano finito il carburante.