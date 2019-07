Affidi illeciti, Bonaccini: “Difendo il nostro welfare”

Il caso di Bibbiano continua a destare sconcerto. Sulla vicenda interviene il presidente Pd della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervistato dal Corriere della Sera. “Io – sostiene – difendo il lavoro di migliaia di operatori che danno vita a uno dei sistemi di welfare più avanzati del mondo. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare: in caso si arrivi a processo la Regione sarà parte civile. Lo farà a tutela del buon nome dell’Emilia-Romagna, dei suoi servizi, dei bambini e delle famiglie”.

Alla domanda se pensa che ci siano altri casi Bibbiano, come ipotizza Salvini, Bonaccini risponde: “Se avessi elementi andrei in Procura a denunciarli. Il compito di chi governa non è lanciare accuse generiche o alimentare fobie, ma mettere in campo provvedimenti che risolvano i problemi”. Andrà a Bibbiano per parlare con cittadini e genitori coinvolti? “Certo, ma senza telecamere e riflettori. Ho la responsabilità di governare, non mi piace la campagna elettorale permanente”.

Intanto, il vicepresidente grillino del Consiglio Luigi Di Maio, ospite della redazione napoletana di Fanpage.it, attacca ancora il Pd. “Se quel sindaco fosse stato del M5s – afferma – sarebbe stato per mesi su tutte le prime pagine. È agghiacciante la superficialità con cui il Pd sta trattando quel tema, mentre noi stiamo intervenendo con il ministro Bonafede. Sta emergendo anche ipotesi elettroshock, qui bisogna dire tutto e il Pd non ha nessuna lezione da poterci fare. Addirittura Zingaretti ride quando gli chiedono di rispondere sul caso Bibbiano”.

La replica, durissima, del segretario del Pd non si fa attendere. “I veri sciacalli – sostiene Nicola Zingaretti – sono coloro, a cominciare da Di Maio, che usano una tragedia come quella accaduta a questi bambini per raccattare senza vergogna dei voti o raccogliere consenso strumentalizzando le tragedie di queste famiglie”. Per Zingaretti, “il Pd non c’entra niente con Bibbiano. C’è un sindaco che è accusato di abuso d’ufficio per aver messo a disposizione una sala”.

Nel frattempo, il vicepremier leghista Matteo Salvini, in diretta Facebook dal Viminale, parlando della vicenda di Bibbiano sostiene che “lucrare sulla pelle dei bambini richiede solo galera, galera, galera. Non avrò pace finché non sarà ristabilita giustizia a costo di verificare tutti gli affidi a uno ad uno. Qualcuno parla di fascisti, di razzisti. Ma fatevi una cura, qui si parla di bambini, che c’entra il fascismo. State male”.