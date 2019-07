Tav, Salvini: “È una giornata di festa, viva l’Italia del sì”

Matteo Salvini tornare a parlare della Tav. Il via libera del premier Giuseppe Conte è stato salutato da autentici festeggiamenti negli ambienti leghisti. Tuttavia, il vicepremier e ministro dell’Interno si dice dispiaciuto per il “travaglio dei Cinque Stelle”. Per Salvini, “sono state 24 ore preziose. Quando parlavo dei partiti dei no e dei no che bloccano l’Italia pensavo ai No Tav, ai No Pedemontana, ai No Gronda, ai No alle ferrovie al Sud. Nell’arco di 24 ore sono arrivati sì per quasi 60 miliardi. È un bel passo avanti, una giornata di festa”. Naturalmente, il vicepremier sostiene di rappresentare l’Italia del “sì”.

A proposito del ministro Danilo Toninelli, Salvini sostiene che “ognuno si fa i suoi esami dopo 13 mesi di governo, ognuno è più o meno soddisfatto”. Ma il leader leghista individua un nuovo bersaglio, il dicastero dell’Ambiente, guidato da Sergio Costa: “A volte anche lì sembra che prevalgano i no. Ogni no a un termovalorizzatore è un costo per l’Italia”.

Sul Cipe, Salvini non vuole dire che sia “tutto merito nostro, ma basta guardare la discussione di sei mesi fa sulla Tav e vedere dove si è arrivati. Lo stesso vale per il Tap in Puglia, la Pedemontana lombarda, il Terzo Valico in Liguria. Sarei un italiano felice se riuscissimo ora a mettere in sicurezza i 15mila posti di lavoro di Ilva, a rivedere la politica italiana sui rifiuti, dove c’è un altro no folle e irresponsabile ai termovalorizzatori, e i no alla ricerca di energia e di petrolio, in mare o in terra, che ovunque sono una ricchezza e qui vengono vissuti con sospetto. Se poi potessi chiedere tutto aggiungerei la riforma della giustizia, fatta bene, la riforma fiscale e le autonomie”.

Parlando della manifestazione di sabato prossimo a Torino dei movimenti No Tav, Salvini “spera non ci siano episodi di violenza, ma nel caso ci fossero verranno perseguiti come prevede la legge. Non tollereremo violenza contro le forze dell’ordine, niente resterà impunito”.