Sbarcano i 116 migranti della “Gregoretti”

Stanno sbarcando i 116 migranti che da parecchi giorni sono a bordo della nave “Gregoretti” della Guardia costiera, ormeggiata ad Augusta. Saranno accolti da cinque Paesi europei e da alcune strutture dei vescovi italiani.

L’annuncio arriva direttamente dal ministro Matteo Salvini durante una diretta Facebook, che ne ha autorizzato lo sbarco. “Problema risolto – ha detto Salvini – perché cinque Paesi europei, Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Irlanda, e alcune strutture dei vescovi in Italia si faranno carico dei 116 migranti a bordo. Avevo chiesto qualche giorno per risvegliare le coscienze, perché sono tutti bravi e buoni coi porti degli altri. Non siamo il campo profughi d’Europa. Non so se mi consterà un altro tentato processo, ma ho le spalle grosse. Ora comunque, problema risolto: nelle prossime ore darò autorizzazione allo sbarco perché abbiamo avuto la certezza che non rimarranno a carico dei cittadini italiani che già hanno i loro problemi”.