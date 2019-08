Meloni, “Gozi ha tradito l’Italia, è un venduto”

Suscita polemiche l’incarico che Emmanuel Macron ha affidato a Sandro Gozi. Il 51enne ex assistente politico di Prodi, turborenziano, candidato non eletto alle Europee o con Renaissance, la lista sostenuta dal presidente francese, entrerà nell’esecutivo di Édouard Philippe, occupandosi di Affari europei. In pratica, lo stesso incarico di sottosegretario ricoperto nei governi Renzi e Gentiloni.

Giorgia Meloni non ha dubbi: “Sandro Gozi ha tradito l’Italia, è un venduto”. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, l’ex parlamentare Pd, “ha avuto un incarico molto delicato nei governi Renzi e Gentiloni – afferma motivando la sua accusa – conosce informazioni sensibili per gli interessi italiani. E poi prima della revoca della cittadinanza, ho chiesto un’altra cosa: a norma di legge, se una persona assume un incarico presso un governo straniero il governo può intimare di rinunciare. Ho chiesto che il governo gli intimi di rinunciare. Vediamo cosa dirà Conte, altri autorevoli esponenti del governo come Di Maio sono intervenuti. Confido che convinceranno Conte”.

La Meloni si chiede “perché Macron prenda un signore che era sottosegretario al governo italiano con delega agli Affari Ue e prima lo candidi al Parlamento Ue nelle loro liste, e poi, essendo primo dei non eletti, gli trova comunque qualcosa da fare. Quali sono i meriti di Gozi dal punto di vista francese? Sembra come se ci fosse un debito da saldare”.

Gozi non attacca la Meloni, ma Di Maio. Infatti, anche il leader grillino ha criticato la sua nomina nel governo francese. E, come la presidente di FdI, chiede la revoca della cittadinanza italiana. “Ma che vuole Di Maio? Non sono né ministro, né sottosegretario, non ho giurato sulla Costituzione francese”. Gozi non ci sta. “È una polemica grottesca, una castroneria giuridica, che evoca i periodi più bui della storia. A Parigi sono sbalorditi. La mia collaborazione è vista come un segnale di amicizia. A Roma invece mi vogliono degradare ad apolide”.