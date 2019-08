Strage di Bologna, Mattarella: “Eliminare le zone d’ombra”

Alle 10,25 tre fischi del locomotore precedono il minuto di silenzio in ricordo delle vittime. Nella strage del 2 agosto 1980, esplosa alla stazione di Bologna, perdono la vita 85 persone e altre 200 vengono ferite. Nel trentanovesimo anniversario dell’attentato, Sergio Mattarella ricorda che “le istituzioni, grazie all’opera meritoria dei suoi uomini sono riuscite a definire una verità giudiziaria, giungendo alla condanna degli esecutori e portando alla luce la matrice neofascista dei terroristi. L’impegno profuso non è riuscito, tuttavia, a eliminare le zone d’ombra che persistono sugli ideatori dell’attentato. È una verità che dovrà essere interamente conquistata, per rendere completa l’affermazione della giustizia”.

Per il presidente della Repubblica, “la disumana ferocia della strage alla stazione di Bologna è parte incancellabile della memoria del popolo italiano e della storia della Repubblica. Il trentanovesimo anniversario dell’attentato terroristico ci richiama, anzitutto, a un rispettoso raccoglimento dinanzi alle vite crudelmente spezzate. Le democrazie si nutrono dei sentimenti più profondi di umanità. È questa condivisione che ha consentito di unire le forze per sconfiggere la barbarie degli assassini, di fare prevalere il tessuto sociale che si voleva strappare, di cercare sempre e ostinatamente la verità, anche quando errori, colpevoli inerzie e ignobili complicità hanno ostacolato il percorso della giustizia”.

Oltre al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sono presenti il vicepresidente del Csm David Ermini, la vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi e autorità istituzionali locali tra cui il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il Prefetto Patrizia Impresa.

Per Paolo Bolognesi, “quest’anno possiamo nutrire delle speranze verso la verità. Ma la pista palestinese viene tirata in ballo per intossicare l’opinione pubblica. Il momento che stiamo attraversando dà speranza per il raggiungimento della verità. Tra le tappe più importanti ci sono la riapertura del processo a Cavallini e soprattutto l’indagine sui mandanti della procura generale. Ci sono novità importanti da entrambi i fronti”.

Secondo Bolognesi, “da quello che è emerso finora, riteniamo che pezzi importanti delle istituzioni, neofascisti e uomini della mafia abbiano cospirato contro la Repubblica italiana e contro la democrazia. Riteniamo che attorno alla strage di Bologna e alle stragi precedenti i poteri paralleli ed eversivi che si annidavano nelle istituzioni della Repubblica abbiano stipulato patti di potere scellerati e violenti che sono proseguiti e che hanno avuto degli eredi. Arrivare ai mandanti è possibile basta volerlo e questa volontà oggi c’è”.