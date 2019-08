Decreto Sicurezza, maggioranza incerta al Senato

È iniziata la settimana cruciale per il Decreto Sicurezza bis. L’iter al Senato si presenta carico di insidie. Il via libera della Camera alta dovrebbe arrivare oggi, con un voto di fiducia chiesto dal governo gialloverde. Il testo è arrivato in Aula senza relatore. Non sono stati esaminati i 1.200 emendamenti presentati. La maggioranza necessaria richiesta per l’approvazione della fiducia è quella semplice. Vale a dire, la meta più di uno dei senatori che decideranno di votare. Sulla carta i pentaleghisti dovrebbero contare su 165 voti. Ma sette grillini stanno meditando il da farsi.

Eppure, il capogruppo Stefano Patuanelli garantisce che faranno la loro parte: “È un momento delicato per il governo, ma non rischia di cadere. A quanto mi dicono il problema non è sull’immigrazione, ma sulla parte che riguarda le manifestazioni di piazza, dove c’è un approccio un po’ troppo rigido rispetto ai disordini che si possono verificare. La maggioranza però c’è”.

I voti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia potrebbero diventare determinanti. Ma a quel punto, si porrebbe il tema della tenuta politica del governo. I senatori della Meloni chiedono il blocco navale, quelli di Berlusconi vogliono inserire uno stanziamento per le forze dell’ordine di un miliardo di euro. Nella dinamica parlamentare, Fratelli d’Italia dovrebbe astenersi sulla fiducia. Mentre Forza Italia non parteciperebbe al voto. Il “no” può contare solo sul Pd e Leu, oltre alla Svp.

Matteo Salvini è sicuro che non ci saranno problemi: “Conto che il Decreto passi”. Per il vicepremier leghista, si tratta di “una legge che serve al Paese. Se c’è una maggioranza lo vediamo stasera. Si vede quando ci sono i voti. Se c’è una maggioranza bene, altrimenti è un problema”.