L’Altra Italia, presto al via il nuovo soggetto berlusconiano

Altra Italia, la nuova creatura politica di Silvio Berlusconi, comincia a scaldare i motori. Ieri, al Senato si è tenuto un incontro dei coordinatori regionali di Forza Italia, al quale ha partecipato anche Antonio Tajani. L’ex presidente del Parlamento europeo oggi ha visto gli altri quadrumviri (Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini e Sestino Giacomoni, ndr).

Al termine della riunione, è stato deciso che fin dalle prossime settimane saranno organizzate “assemblee e incontri pubblici per tornare a parlare della nostra identità, dei nostri valori e dei problemi reali degli italiani, nonché delle modifiche statutarie in vista degli imminenti congressi”. Dal canto loro, i coordinatori regionali hanno chiesto di “riaffermare la centralità delle forze moderate, liberali, cattoliche, riformatrici nel dibattito politico. Forze capaci di costruire un soggetto forte, europeista e non sovranista, rigorosamente alternativo al Pd”.

Frattanto, l’europarlamentare napoletano di Forza Italia Fulvio Martusciello fa sapere che è “pronta l’inaugurazione di oltre dieci nuove sedi di Altra Italia. A settembre entreranno nuovi amministratori provenienti da liste civiche”.

Martusciello è euforico. “Non so davvero cosa sia successo – spiega – ma il mio cellulare non smette di squillare. È come se si fosse tolto un tappo e ci sia una nuova voglia di partecipare in Campania. In stretto collegamento con il quadrumvirato, pertanto avvieremo la stagione delle aperture delle sedi già per fine agosto. Ho sentito il presidente Berlusconi – conclude Martusciello – a cui ho testimoniato la grande voglia della Campania di seguirlo sulla sua lungimirante visione dell’Altra Italia”.