Il peggio deve ancora venire

Cari italiani, non contiamo niente. Gli italiani hanno ripetutamente - alle Amministrative, alle Regionali, alle Politiche ed alle Europee - contro quelli che in questo momento stanno vergognosamente accingendosi a “rappresentare” gli italiani al governo. In pratica noi votiamo un rappresentante e Mattarella ci dà quale rappresentante l’opposto, quello scartato dagli elettori e tutti i cittadini italiani. Come funziona il diritto di voto degli elettori italiani? Questo che nasce non è solo il non/governo della vergogna, non è solo il non/governo dei non rappresentanti non eletti. Questo governo è l’emblema del peggio che. Il governo della vergogna che verrà. E il peggio, peraltro, deve ancora venire. Vi spiego perché.

Gli “svergognati” hanno già pronte due o tre “indagini” giustizialiste senza reale fondamento ma che, con i giornali amici e nel silenzio di quelli che temono per sé il peggio (tutti), imputeranno ed addosseranno agli eletti oggi scalzati dal potere. Poi, tolti di mezzo gli avversari, rimarranno solo loro su piazza - Pd e 5 stelle - e Mattarella, solo a quel punto, farà votare gli italiani . La Lega innanzitutto e Berlusconi per l’età, la Meloni in quanto ritenuta arginabile, non ci saranno alle elezioni. O molto molto smorzati, quasi invisibili. Non votabili.

Cosa fare allora per evitare il peggio in arrivo? Oggi bisogna portare gli italiani in piazza a cercare di salvare il nostro stesso futuro. Domani non ci saremo, perché ci avranno fatto fuori. Oggi è necessario andare in piazza e fare valere il legittimo nostro diritto a votare. Svergognando Pd e 5 stelle, voltagabbana contro gli italiani, tenendo presente che questi non guardano in faccia a nessuno: il loro unico obiettivo è arraffare le poltrone pubbliche ed il potere per dividersi i posti e le prossime nomine pubbliche, oltre che azzoppare l’Italia dentro i confini e fuori.

Oggi bisogna riempire le piazze italiane: perchè il peggio deve ancora arrivare e va fermato. Stringere i ranghi con Berlusconi e la Meloni e portare in piazza gli italiani contro gli arraffatori e predatori della cosa pubblica, contro il “governo” della vergogna, per chiedere se vogliamo votare.

Se oggi ci tiriamo fuori, se aspettiamo le penose e miserrime attività del non governo della vergogna contro gli italiani, faranno nero il Paese. Per Pd e 5Stelle, la Lega non deve arrivare ad elezioni sana. Deve arrivare “morta” e “sepolta”. Bisogna quindi andare subito in piazza a chiedere le elezioni. Mattarella e compagni hanno già preparato la tomba a tutti gli italiani. Il peggio non è solo quello che sta succedendo oggi sotto gli occhi di noi tutti, il peggio deve arrivare. Va fermato per il bene nostro e dell’Italia.