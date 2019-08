Mattarella incarica Conte: “Governo per il bene dell’Italia”

Sergio Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte. Il premier ha accettato con riserva di formare il nuovo governo. Parte la nuova avventura rossogialla. E Conte succede a sé stesso. All’uscita dall’incontro con il presidente della Repubblica, il premier ha presentato il suo programma, sostenendo che il suo esecutivo “non sarà contro ma per il bene dell’Italia. Voglio un Paese in cui tutti paghino le tasse, ma anche in cui tutti paghino meno”. Il primo ministro ha aggiunto: “All’esito del confronto mi dedicherò alla stesura del programma con le forze politiche che hanno espresso il sostegno e che ringrazio”.

Per Conte sarà “un governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche. Molto spesso negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un nuovo umanesimo, non ho mai pensato fosse lo slogan di un governo ma l’orizzonte ideale del Paese”.

Il capo del governo ha detto di lavorare “nella consapevolezza di operare nell’interesse di tutti cittadini e per servire il Paese guardando all’interesse comune. Vorrò coerenza nella cultura delle regole, principi non negoziabili e scritti nella nostra Costituzione a partire dal primato della persona. Per proseguire con il lavoro, l’uguaglianza, il rispetto delle istituzioni, la libertà religiosa e la difesa degli interessi nazionali. Tutto ciò nel quadro del multilateralismo”.

Per Conte, “l’obiettivo è di accrescere il prestigio già riconosciuto del nostro Paese. È il momento del coraggio e della determinazione per disegnare un Paese migliore senza lasciarsi frenare dagli ostacoli. Ci metterò tutta la passione”.

Il premier ha indicato le priorità dell’azione di governo: “Mi metterò subito all’opera per una Manovra che contrasti l’aumento dell’Iva, tuteli i risparmiatori, dia una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociale”.